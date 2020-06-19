Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля

Подання на призначення Абрамовського уряд зареєстрував 3 червня

Подання на призначення Абрамовського уряд зареєстрував 3 червня

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Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Рішення підтримали 264 народних депутатів.

Роман Абрамовський закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України, до цього був заступником міністра регіонального розвитку.

Представляючи себе з трибуни, Абрамовський подякував уряду Дениса Шмигаля за розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два відомства, та запевнив, що з самого початку був противником об’єднання відомств енергетики та екології.

Нагадаємо, 3 червня Кабмін запропонував призначити Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.