Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды

Представление на назначение Абрамовского правительство зарегистрировало 3 июня

Представление на назначение Абрамовского правительство зарегистрировало 3 июня

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Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Решение поддержали 264 народных депутатов.

Роман Абрамовский закончил Киевский национальный университет внутренних дел. С октября 2019 года работал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, до этого был заместителем министра регионального развития.

Представляя себя с трибуны, Абрамовский поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии.

Напомним, 3 июня Кабмин предложил назначить Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.