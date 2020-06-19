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Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 12:07 3

Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды

19 июня 2020, 12:07 3
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Представление на назначение Абрамовского правительство зарегистрировало 3 июня
Представление на назначение Абрамовского правительство зарегистрировало 3 июня
Фото: скриншот видео
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Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Абрамовского министром окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Решение поддержали 264 народных депутатов.

Роман Абрамовский закончил Киевский национальный университет внутренних дел. С октября 2019 года работал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, до этого был заместителем министра регионального развития.

Представляя себя с трибуны, Абрамовский поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии.

Напомним, 3 июня Кабмин предложил назначить Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кабмин экология министр Верховная Рада Денис Шмыгаль Министерство
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