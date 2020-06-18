В Україні запровадять індексацію аліментів

Рада схвалила відповідний законопроект за основу

Рада схвалила відповідний законопроект за основу

Фото: Баланс

Передбачається покласти на виконавця обов’язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Про це пише RegioNews.

Законопроект пропонує зміни до статті 71 закону "Про виконавче провадження". За проект проголосували 246 нардепів.

Зазначимо, що норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена у статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років.

У 2016 році її закріпили також і у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".

Однак на цей час дана норма не має механізму реалізації.

Відсутність механізму її реалізації у законі "Про виконавче провадження" призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно у судовому порядку", - зазначають у парламенті.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про всеукраїнський референдум.