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18 червня 2020, 21:52 4

В Україні запровадять індексацію аліментів

18 червня 2020, 21:52 4
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Рада схвалила відповідний законопроект за основу
Фото: Баланс
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Передбачається покласти на виконавця обов’язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Про це пише RegioNews.

Законопроект пропонує зміни до статті 71 закону "Про виконавче провадження". За проект проголосували 246 нардепів.

Зазначимо, що норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена у статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років.

У 2016 році її закріпили також і у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".

Однак на цей час дана норма не має механізму реалізації.

Відсутність механізму її реалізації у законі "Про виконавче провадження" призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно у судовому порядку", - зазначають у парламенті.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про всеукраїнський референдум.

Верховна Рада голосування законопроєкт індексація аліменти
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