Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів

Програму діяльності Кабміну підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226

Програму діяльності Кабміну підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226

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Верховна Рада України не підтримала оновлену Програму діяльності Кабінету міністрів України №3330 від 12.06.2020 року. Відхилення програми означає, що Кабмін не отримав річний імунітет.

На ранковому засіданні парламенту рішення підтримали лише 207 нардепів, повідомляє RegioNews.

Програма уряду - це "дорожня карта", реакція на низку проблем, які сьогодні стоять перед нашою країною у короткостроковій перспективі, а також план дій на середньо - і довгостроковий період", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма передбачає збільшення кількості зайнятих осіб в малому і середньому бізнесі, середньорічне зростання фізичних обсягів експорту мінімум на 5% і збільшення питомої ваги експорту товарів у ЄС у загальному обсязі експорту товарів.

Утвердження нашої програми - це підтримка українського виробника, це підтримка малого і середнього бізнесу, це підтримка енергетики та фермерів, це оновлена медична реформа і зміни в пенсійній системі. Це здешевлення кредитів та підвищення соціальних стандартів", - сказав Шмигаль.

Нову програму уряду розширили до 85 сторінок, вона структурована по кожному міністерству і передбачала падіння ВВП в 2020 році на 4-8%.

Однак у пояснювальній записці наголошується, що в проекті постанови відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

Відомо, що Фракції "Голос", "Батьківщина" і "ОПЗЖ" не голосували за Програму діяльності Кабінету міністрів.

Нардепи опозиційних партій заявляли, що уряд Шмигаля не заслуговує на імунітет.

Однією з претензій нардепів було присутність Арсена Авакова на посаді міністра МВС.

Раніше повідомлялося, що 12 червня на позачерговому засіданні Кабмін прийняв постанову про затвердження Програми діяльності уряду.