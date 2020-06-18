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Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів
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18 червня 2020, 11:39 14

Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів

18 червня 2020, 11:39 14
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Програму діяльності Кабміну підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226
Програму діяльності Кабміну підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України не підтримала оновлену Програму діяльності Кабінету міністрів України №3330 від 12.06.2020 року. Відхилення програми означає, що Кабмін не отримав річний імунітет.

На ранковому засіданні парламенту рішення підтримали лише 207 нардепів, повідомляє RegioNews.

Програма уряду - це "дорожня карта", реакція на низку проблем, які сьогодні стоять перед нашою країною у короткостроковій перспективі, а також план дій на середньо - і довгостроковий період", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма передбачає збільшення кількості зайнятих осіб в малому і середньому бізнесі, середньорічне зростання фізичних обсягів експорту мінімум на 5% і збільшення питомої ваги експорту товарів у ЄС у загальному обсязі експорту товарів.

Утвердження нашої програми - це підтримка українського виробника, це підтримка малого і середнього бізнесу, це підтримка енергетики та фермерів, це оновлена медична реформа і зміни в пенсійній системі. Це здешевлення кредитів та підвищення соціальних стандартів", - сказав Шмигаль.

Нову програму уряду розширили до 85 сторінок, вона структурована по кожному міністерству і передбачала падіння ВВП в 2020 році на 4-8%.

Однак у пояснювальній записці наголошується, що в проекті постанови відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

Відомо, що Фракції "Голос", "Батьківщина" і "ОПЗЖ" не голосували за Програму діяльності Кабінету міністрів.

Нардепи опозиційних партій заявляли, що уряд Шмигаля не заслуговує на імунітет.

Однією з претензій нардепів було присутність Арсена Авакова на посаді міністра МВС.

Раніше повідомлялося, що 12 червня на позачерговому засіданні Кабмін прийняв постанову про затвердження Програми діяльності уряду.

ВР парламент Кабмін Деніс Шмигаль Програма
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