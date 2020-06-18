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18 червня 2020, 18:17 9

Мери Львівщини виступили проти "партійних" виборів у малих містах

18 червня 2020, 18:17 9
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Міські голови вимагають від нардепів залишити без змін чинне законодавство і проводити партійні вибори у громадах з населенням понад 90 тисяч жителів
Міські голови вимагають від нардепів залишити без змін чинне законодавство і проводити партійні вибори у громадах з населенням понад 90 тисяч жителів
Фото: АМУ
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Понад 30 міських голів Львівської області разом з виконавчим директором Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василем Абаімовим провели під Верховною Радою акцію протесту проти змін до закону про вибори.

Про це інформує Офіс реформ Львівського регіонального відділення АМУ, пише RegioNews.

Міські голови Львівщини протестують проти зменшення мінімально необхідної кількості жителів міста у для проведення партійних виборів з 90 до 15 тисяч мешканців.

Оскільки ці зміни торкнуться більшості органів місцевого самоврядування, де восени відбудуться вибори, то це призведе до партизації місцевого самоврядування, а також до можливості масової скупівлі місцевих партійних організацій олігархами.

Такий стан справ змусить місцеве самоврядування працювати на користь місцевих "князів".

Проти змін до виборчого законодавства в частині місцевих виборів виступає і Асоціація міст України, яке вимагає залишити мажоритарну систему виборів до місцевих рад і партійні вибори проводити лише у громадах з населенням 90 тисяч виборців і вище, як це є зараз.

Як розповів виконавчий директор Львівського РВ АМУ, міські голови Львівщини зустрілися з головою комітету Верховної Радиз питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком та його заступником Романом Лозинським, яким передали свої вимоги.

До акції львів’ян приєдналася делегація депутатів Ладижинської міської ради з Вінницької області, телефоном їх підтримала Полтавське, Херсонське і Донецьке регіональні відділення.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий вважає "партію мерів" штучним утворенням і не братиме в ній участі.

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