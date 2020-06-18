Результату немає: під ОП вже десяту добу голодують побратими вбитого "Сармата"

Добровольці вимагають відправити у СІЗО підозрюваних у вбивстві

Добровольці вимагають відправити у СІЗО підозрюваних у вбивстві

У Києві під Офісом президента вже десятий день продовжують голодування побратими вбитого добровольця Олешко (Сармата). Вони вимагають відправити у СІЗО четверо підозрюваних у вбивстві - їх нещодавно выпустиили під домашній арешт.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Цензор.нет.

Також добровольці вимагають притягнути до відповідальності суддів, які звільнили підозрюваних під домашній арешт.

"Ми 10-й день голодуем. Наші вимоги не виконані. Ми дуже багато паперів написали. І не тільки ми. І не байдужі громадяни написали, юристи написали, багато громадських організацій написали. Були спрямовані і Вища рада правосуддя, і прокуратуру, і в Офіс Президента, і ДБР, і СБУ, щоб з'ясували, як так вийшло, що судді Вірченко, Днестрян і Богомолова випустили під домашній арешт за ст. 115 ч. 2 явного організатора, на якого є докази, та трьох учасників вбивства", - обурюються добровольці.

За їх словами, їх вимоги прості і розумні: повернути в СІЗО бандитів, які взяли участь у вбивстві Сармату і почати розгляд з суддями, теж все в законному руслі.

З цього епічного будівлі (Офіс президента – ред.) до нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає. Ми будемо голодувати до тих пір, поки не виконають наші вимоги", - заявляють голодувальники.

Добровольці вважають, що таким чином судді виписали "ліцензію на вбивство" українців, оскільки людина, яка вбила іншу людину за гроші розуміє, що "питання ціни 1,5-2 роки СІЗО максимум".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську чоловік вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста і учасника АТО Віталія Олешко (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешко Михайла Сігіду. 16 грудня був затриманий ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річний бізнесмен з Дніпра Євген Бродський. 7 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадовець". Зараз він вже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, в кінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше повідомлялось, 18 червня під Верховною Радою протестували близько 100 осіб з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.