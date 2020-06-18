Венедіктова хоче перенести суд Порошенка, але він збирається прийти на засідання
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова попросила Печерський районний суд перенести засідання із розгляду запобіжного заходу для експрезидента Петра Порошенка.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.
Таке рішення нібито пов’язане зі смертю батька Петра Порошенка.
Слідчий суддя має має розглянути це клопотання і ухвалити рішення, на коли перенести засідання", – повідомили у пресслужбі ОГП.
Однак адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що його підзахисний проти перенесення засідання із обрання запобіжного заходу.
Сім'я Порошенка не просила турбуватися і переносити судове засідання. Похорони батька Петра Олексійовича перенесені на завтра. Це вже організовано. Прощання пройде о 12-й годині. Ніяке перенесення не потрібне. Порошенко сьогодні з'явиться о 15 годині у Печерський райсуд", - сказав Новіков.
Він припустив, що Офіс генпрокурора таким чином хоче зірвати судове засідання, і ще раз підкреслив, що Порошенко не просив про перенесення суду.
Нагадаємо, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора проситиме для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.
Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.