Венедіктова хоче перенести суд Порошенка, але він збирається прийти на засідання

Клопотання пов’язане зі смертю батька п'ятого президента

Клопотання пов’язане зі смертю батька п'ятого президента

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Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Таке рішення нібито пов’язане зі смертю батька Петра Порошенка.

Слідчий суддя має має розглянути це клопотання і ухвалити рішення, на коли перенести засідання", – повідомили у пресслужбі ОГП.

Однак адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що його підзахисний проти перенесення засідання із обрання запобіжного заходу.

Сім'я Порошенка не просила турбуватися і переносити судове засідання. Похорони батька Петра Олексійовича перенесені на завтра. Це вже організовано. Прощання пройде о 12-й годині. Ніяке перенесення не потрібне. Порошенко сьогодні з'явиться о 15 годині у Печерський райсуд", - сказав Новіков.

Він припустив, що Офіс генпрокурора таким чином хоче зірвати судове засідання, і ще раз підкреслив, що Порошенко не просив про перенесення суду.

Нагадаємо, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора проситиме для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.