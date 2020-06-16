Помер батько п'ятого президента України Петра Порошенка

У червні йому виповнилося 84 роки

У червні йому виповнилося 84 роки

Facebook/Європейська солідарність

Як передає RegioNews, співчуття у зв'язку з цим висловили в партії "Європейська солідарність".

Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського і політичного діяча, Героя України, батька п'ятого президента Олексія Івановича Порошенка", - заявили в партії Порошенка.

Партійці висловлюють співчуття Петру Порошенко, його дружині Марині і всім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати.

Олексію Порошенку було 84 роки. З 2006 по 2010 рік був депутатом Вінницької облради від партії Наша Україна. У 2010 році пройшов у Вінницьку облраду за списком Української партії Єдність. У 2012 році брав участь у виборах в Верховну Раду.

У 2009 році отримав звання Герой України за заслуги у розвитку аграрно-промислового комплексу, впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.