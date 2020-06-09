У Раді зареєстрували законопроєкт про референдум

Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний

Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний

Фото: з відкритих джерел

У Верховній раді України зареєстрували президентський проєкт закону № 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це йдеться на сайті парламенту, передає RegioNews.

Рада отримала документ 9 червня, його передали на розгляд керівництву. Текст документа поки не оприлюднений.

Зазначається, що проєкт закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" визначений як невідкладний. Ініціатором є Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про референдум є другим етапом земельної реформи. На референдум, за словами Зеленського, будуть виносити питання продажу української сільськогосподарської землі іноземцям.