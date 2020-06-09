09:39  09 червня
Кількість нових випадків COVID-19 знижується вже п'ятий день поспіль
10:34  09 червня
Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську
08:20  09 червня
Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів за добу, є поранений
UA | RU
UA | RU
09 червня 2020, 10:59 5

У Раді зареєстрували законопроєкт про референдум

09 червня 2020, 10:59 5
Читайте также на русском языке
Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний
Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховній раді України зареєстрували президентський проєкт закону № 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це йдеться на сайті парламенту, передає RegioNews.

Рада отримала документ 9 червня, його передали на розгляд керівництву. Текст документа поки не оприлюднений.

Зазначається, що проєкт закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" визначений як невідкладний. Ініціатором є Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про референдум є другим етапом земельної реформи. На референдум, за словами Зеленського, будуть виносити питання продажу української сільськогосподарської землі іноземцям.

Земельна реформа Україна референдум іноземці земля
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
Всі публікації »
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »