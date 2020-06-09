У Раді зареєстрували законопроєкт про референдум
Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний
Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний
У Верховній раді України зареєстрували президентський проєкт закону № 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
Про це йдеться на сайті парламенту, передає RegioNews.
Рада отримала документ 9 червня, його передали на розгляд керівництву. Текст документа поки не оприлюднений.
Зазначається, що проєкт закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" визначений як невідкладний. Ініціатором є Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про референдум є другим етапом земельної реформи. На референдум, за словами Зеленського, будуть виносити питання продажу української сільськогосподарської землі іноземцям.
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