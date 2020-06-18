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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 15:00 2

Рада поддержала законопроект о референдуме в первом чтении

18 июня 2020, 15:00 2
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Он предусматривает четыре вида всеукраинского референдума
Он предусматривает четыре вида всеукраинского референдума
Фото: flickr
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18 июня Верховная Рада проголосовала в первом чтении за президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Проект закона поддержали 252 народных депутата, воздержались - 53, против 41, не голосовали - 31.

Законопроектом предусматриваются такие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) потеря силы законом Украины или отдельными его положениями", - говорится в пояснительной записке к закону.

Не могут быть предметом референдума вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, а также направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Напомним, 9 июня в Раде зарегистрировали законопроект о референдуме.

Комитет по вопросам госвласти также поддержал законопроект Зеленского о народовластии.

Владимир Зеленский референдум закон Верховная Рада
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