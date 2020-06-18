Зеленський закликав підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти
Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" попросив народних депутатів підтримати кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України.
Про це в Telegram повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
Президент попросив фракцію підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти", - повідомив Качура.
За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент розгляне питання про призначення Шкарлета на пленарному засіданні сьогодні після перерви, яка завершиться о 12:30.
Надійшов пакет документів кандидата на призначення на посаду міністра освіти. Сьогодні будемо розглядати це питання після перерви в порядку, передбаченому нашим регламентом", - сказав Разумков під час засідання Ради.
Нагадаємо, 17 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.