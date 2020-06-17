Комітет з питань держвлади підтримав законопроєкт Зеленського про народовладдя – Андрій Клочко

За відповідне рішення проголосувало 18 членів Комітету

За відповідне рішення проголосувало 18 членів Комітету

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування рекомендував Верховній Раді проєкт Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум за наслідками розгляду у першому читання прийняти за основу.

За відповідне рішення проголосувало 18 членів Комітету. Проти - 1, утрималося - 4.

Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612) був внесений Президентом України Володимиром Зеленським в парламент та визначений як невідкладний.

Коментуючи сам документ, Голова Комітету Андрій Клочко зазначив, що у роботі над ним брали участь не лише народні депутати, а й українські та зарубіжні науковці, представники громадськості та ЦВК. Крім того, він отримав позитивні висновки знаних міжнародних інституцій. На сьогодні очікується лише висновок від Венеціанської комісії.

За його словами, проєкт Закону чітко визначає механізм проведення всеукраїнського референдуму, його фінансування, правові наслідки тощо.

Крім того, Андрій Клочко закцентував на тому, що цей документ – один з пакету законопроєктів, який націлений на те, щоб встановити в Україні режим справжнього народовладдя.

На даний час в країні діють конституційні норми щодо референдумів, які, на жаль, неможливо застосувати, тому що немає закону, який би визначив всі процедури. Цим документом ми зможемо нарешті виправити ситуацію і люди отримають можливість впливати на ключові державні рішення", – зауважив парламентар.

Андрій Клочко також підкреслив, що при роботі над документом до другого читання будуть опрацьовані всі змістовні та конкретні пропозиції. За його словами, законопроєкт планується прийняти вже на цій сесії.

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