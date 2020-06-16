Володимир Зеленський призначив першого заступника секретаря РНБО

Ним став радник президента України Руслан Демченко

Ним став радник президента України Руслан Демченко

Фото: kp.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), звільнивши з посади радника президента.

Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента, пише Regionews.

Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу №228/2020 від 16 червня.

Іншим своїм указом №227/2020 від 16 червня Зеленський звільнив Демченка з посади радника президента України.

Довідка:

Руслан Михайлович Демченко народився 15 липня 1965 року в Києві. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Шевченка у 1989 році, за освітою спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської. Володіє іноземними мовами: англійською, сербською та російською.

1983—1985 — Служив в лавах Збройних Сил.

1989—1990 — економіст відділу міжнародного співробітництва Міністерства будівництва УРСР.

1990—1992 — 3-й секретар, 2-й секретар візового відділу Консульського управління МЗС України.

1992—1996 — 2-й секретар Посольства України в США.

1997—2000 — завідувач відділу, заступник керівника Служби протоколу Президента України.

2000—2003 — Генеральний Консул України в Стамбулі.

2003—2005 — Надзвичайний та Повноважний Посол України у Сербії та Чорногорії.

2005 — перший заступник Керівника Головної служби зовнішньої політики Президента України;

2005—2006 — Керівник Служби Державного Протоколу і Церемоніалу Президента України;

2006—2010 — Керівник Офісу Президента України;

17 лютого 2010 по 17 грудня 2010 — заступник Міністра закордонних справ України.

17 грудня 2010 по 5 березня 2014 — Перший заступник Міністра закордонних справ України.

Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

З 23 вересня 2014 — Радник Президента України.

1 листопада 2018 внесений до санкційного списку Російської Федерації

23 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.