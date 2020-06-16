Володимир Зеленський призначив першого заступника секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), звільнивши з посади радника президента.
Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента, пише Regionews.
Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу №228/2020 від 16 червня.
Іншим своїм указом №227/2020 від 16 червня Зеленський звільнив Демченка з посади радника президента України.
Довідка:
Руслан Михайлович Демченко народився 15 липня 1965 року в Києві. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Шевченка у 1989 році, за освітою спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської. Володіє іноземними мовами: англійською, сербською та російською.
1983—1985 — Служив в лавах Збройних Сил.
1989—1990 — економіст відділу міжнародного співробітництва Міністерства будівництва УРСР.
1990—1992 — 3-й секретар, 2-й секретар візового відділу Консульського управління МЗС України.
1992—1996 — 2-й секретар Посольства України в США.
1997—2000 — завідувач відділу, заступник керівника Служби протоколу Президента України.
2000—2003 — Генеральний Консул України в Стамбулі.
2003—2005 — Надзвичайний та Повноважний Посол України у Сербії та Чорногорії.
2005 — перший заступник Керівника Головної служби зовнішньої політики Президента України;
2005—2006 — Керівник Служби Державного Протоколу і Церемоніалу Президента України;
2006—2010 — Керівник Офісу Президента України;
17 лютого 2010 по 17 грудня 2010 — заступник Міністра закордонних справ України.
17 грудня 2010 по 5 березня 2014 — Перший заступник Міністра закордонних справ України.
Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.
З 23 вересня 2014 — Радник Президента України.
1 листопада 2018 внесений до санкційного списку Російської Федерації
23 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.