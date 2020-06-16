Владимир Зеленский назначил первого заместителя секретаря СНБО

Им стал советник президента Украины Руслан Демченко

Им стал советник президента Украины Руслан Демченко

Фото: kp.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), уволив с должности советника президента.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента, пишет Regionews.

Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №228/2020 от 16 июня.

Другим своим указом №227/2020 от 16 июня Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Справка:

Руслан Михайлович Демченко родился 15 июля 1965 года в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета. Т. Шевченко в 1989 году, по образованию специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского. Владеет иностранными языками: английским, сербским и русским.

1983-1985 — служба в рядах Вооруженных Сил.

в 1989-1990 — экономист отдела международного сотрудничества Министерства строительства УССР.

1990-1992 — 3-й секретарь, 2-й секретарь визового отдела Консульского управления МИД Украины.

1992-1996 — 2-й секретарь Посольства Украины в США.

1997-2000 — заведующий отделом, заместитель руководителя Службы протокола Президента Украины.

2000-2003 гг. — Генеральный Консул Украины в Стамбуле.

2003-2005 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Сербии и Черногории.

2005 — первый заместитель Руководителя Главной службы внешней политики Президента Украины;

2005-2006 — Руководитель Службы Государственного Протокола и Церемониала Президента Украины;

2006-2010 — Руководитель Офиса Президента Украины;

17 февраля 2010 года по 17 декабря 2010 — заместитель Министра иностранных дел Украины.

17 декабря 2010 по 5 марта 2014 — Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

После победы Виктора Януковича стал куратором внешних отношений Украины с Россией. Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором решено о отказе от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

С 23 сентября 2014 — Советник Президента Украины.

1 ноября 2018 внесен в санкционного списка Российской Федерации

23 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Демченко своим советником.