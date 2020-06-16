Зеленський розпорядився посилити переговори щодо купівлі вакцини від COVID-19
Президент Володимир Зеленський доручив уважно стежити за розробками майбутньої вакцини від коронавірусу і посилити міжнародні перемовини щодо її придбання, якщо вона буде створена.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Дане розпорядження Зеленський озвучив під час селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19 за участі прем’єр-міністра.
За словами Зеленського, Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена.
У нас хороші відносини з Європейським союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", - сказав він.
Нагадаємо, 31 травня Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде розробляти вакцину від COVID-19.