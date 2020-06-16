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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 15:57 7

Зеленський розпорядився посилити переговори щодо купівлі вакцини від COVID-19

16 червня 2020, 15:57 7
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Україна планує придбати вакцину, як тільки вона з'явиться
Фото: flickr
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Президент Володимир Зеленський доручив уважно стежити за розробками майбутньої вакцини від коронавірусу і посилити міжнародні перемовини щодо її придбання, якщо вона буде створена.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Дане розпорядження Зеленський озвучив під час селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19 за участі прем’єр-міністра.

За словами Зеленського, Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена.

У нас хороші відносини з Європейським союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", - сказав він.

Нагадаємо, 31 травня Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде розробляти вакцину від COVID-19.

Володимир Зеленський вакцина коронавірус Офіс президента
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