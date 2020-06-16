Зеленський розпорядився посилити переговори щодо купівлі вакцини від COVID-19

Україна планує придбати вакцину, як тільки вона з'явиться

Україна планує придбати вакцину, як тільки вона з'явиться

Фото: flickr

Президент Володимир Зеленський доручив уважно стежити за розробками майбутньої вакцини від коронавірусу і посилити міжнародні перемовини щодо її придбання, якщо вона буде створена.

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