Справа Порошенка: стало відомо, коли суд обере запобіжний захід п'ятому президенту України

Суд планує розглянути клопотання про запобіжний захід у справі про призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки

Суд планує розглянути клопотання про запобіжний захід у справі про призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки

(Фото: Андрій Ратмиров / ТАСС)

Печерський райсуд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку у четвер, 18 червня.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Печерського суду.

Суд планує 18 червня о 15:15 розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку", - повідомили в суді.

Нагадаємо, минулого тижня, за заявами прес-служби ДБР, Порошенку вручили підозру у справі про призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки.

У відомстві готують клопотання до суду про обрання Порошенку запобіжного заходу.

При цьому, за словами адвокатів п'ятого президента, він підозру отримувати відмовився, заявивши, що йому, як нардепу, документ повинен вручати особисто генпрокурор.