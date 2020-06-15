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15 червня 2020, 19:53 7

Керівника ДУ "Професійні закупівлі” Андрія Кузьменка викликали на допит до ДБР

15 червня 2020, 19:53 7
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Допит стосуватиметься закупівель пакунків малюка
Допит стосуватиметься закупівель пакунків малюка
Фото: Андрій Кузьменко Facebook
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Державне бюро розслідувань викликало на допит 19 червня керівника централізованої закупівельної організації ДУ “Професійні закупівлі” Андрія Кузьменка

Про це сам Кузьменко написав у Facebook, інформує RegioNews.

Мене... викликали на допит у ДБР. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка. Цю закупівлю, очікуваною вартістю 1,2 млрд, нам делегувало провести Мінсоцполітики. Ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні. Вартість закупівлі доволі висока, і ми із самого початку не очікували, що закупівля буде проста і відбудеться без ускладнень. Наші очікування підтвердились", - повідомив Кузьменко.

Кузьменко зазначив, що працівники "Професійних закупівель" виявили ознаки змови шести учасників закупівлі. За його словами, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти були передані до Антимонопольного комітету України.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону. Ну а сьогодні наші очікування були навіть перевищені. Я та мої колеги отримали повістку на допит до ДБР. Поки що як свідки", - написав Кузьменко.

За його словами, кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) і 364 (ч 2). Кузьменко зазначив, що у ч. 5 ст. 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном.

Кузьменко додав, що невідомо, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся, і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

Мене як керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі” викликали на допит у ДБР. Предмет...

Опубліковано Андрієм Кузьменком Понеділок, 15 червня 2020 р.

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ДБР кримінальна справа аукціон допит закупівля пакет малюка
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