15:44  15 червня
Кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером – КВУ
11:11  15 червня
У Києві під будівлею КМДА велосипедисти влаштували "лежачий протест"
13:47  15 червня
Тимошенко заявила про підтримку Ляшка на довиборах у 208 окрузі
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 16:47 10

Готель "Дніпро" в центрі Києва виставили на продаж

15 червня 2020, 16:47 10
Читайте также на русском языке
Стартова ціна готелю - 80 мільйонів
Стартова ціна готелю - 80 мільйонів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Фонд державного майна виставив на аукціон готель "Дніпро", який знаходиться у центрі Києва, поруч із Майданом Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України, передає RegioNews.

Відомо, що проведення аукціону заплановане на 15 липня, стартова ціна готелю становить 80,9 мільйона гривень.

Цей день настав – готель "Дніпро" виставлено на аукціон, проведення якого планується 15 липня! Стартова ціна – 80 923 400 гривень", - йдеться в повідомленні Фонду.

Площа готелю становить 12 829 м², він має 12 наземних та один технічний поверх, земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування.

Нагадаємо, 29 травня Фонд державного майна України повернув "Центренерго" під контроль держави.

Київ Фонд держмайна аукціон Дніпро готель
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві помер голова Деснянської РДА Давид Шатірішвілі
15 червня 2020, 16:33
Мер Дніпра хоче назвати одну з вулиць "Глухий кут Коломойського"
15 червня 2020, 14:56
Купатися заборонено: Кличко розповів, як працюють пляжі
15 червня 2020, 13:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Всі блоги »