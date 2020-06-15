Готель "Дніпро" в центрі Києва виставили на продаж
Стартова ціна готелю - 80 мільйонів
Стартова ціна готелю - 80 мільйонів
Фонд державного майна виставив на аукціон готель "Дніпро", який знаходиться у центрі Києва, поруч із Майданом Незалежності.
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України, передає RegioNews.
Відомо, що проведення аукціону заплановане на 15 липня, стартова ціна готелю становить 80,9 мільйона гривень.
Цей день настав – готель "Дніпро" виставлено на аукціон, проведення якого планується 15 липня! Стартова ціна – 80 923 400 гривень", - йдеться в повідомленні Фонду.
Площа готелю становить 12 829 м², він має 12 наземних та один технічний поверх, земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування.
Нагадаємо, 29 травня Фонд державного майна України повернув "Центренерго" під контроль держави.
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