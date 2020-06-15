У Києві помер голова Деснянської РДА Давид Шатірішвілі

Чиновник упродовж тривалого часу боровся із хронічною хворобою

Чиновник упродовж тривалого часу боровся із хронічною хворобою

Фото: Facebook

У Києві помер голова Деснянської райдержадміністрації Давид Шатірішвілі від ускладнень, викликаних хронічною хворобою.

Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає RegioNews.

За словами Яременко, голова Деснянської РДА помер 14 червня ввечері через хворобу. В РДА смерть чиновника не коментують.

Як повідомляє телеканал "112" із посиланням на людей з оточення Шатірішвілі, він страждав на хронічне захворювання і упродовж останніх двох тижнів погано почувався.

На 14 червня планувався його виліт за кордон на лікування, але не встигли", – цитує телеканал слова друзів чиновника.

Також відомо, що ускладнення його захворювання спричинене невідомим штамом вірусу.

Нагадаємо, 15 червня Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олександра Мефодія на 5 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.