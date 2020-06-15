Черкасский городской совет переходит на карантин, у работницы обнаружили COVID-19

Ранее коронавирус обнаружили в структурном подразделении департамента образования

Ранее коронавирус обнаружили в структурном подразделении департамента образования

Фото: flickr

В одной из уборщиц Черкасского городского совета обнаружили COVID-19, работу государственного органа переводят на карантинный режим.

Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Волошин, передает RegioNews.

По его словам, городской совет возвращается к более усиленному режиму, который действовал до ослаблению карантина, в частности переносятся все совещания.

Мы возвращаемся к более усиленному режиму, который действовал ранее: частая дезинфекция, масочный режим, контроль посетителей. Совещания перенесли минимум на неделю", - сообщил Волошин.

Он добавил, что были установлены всех контактные лица больной, у них отобрали образцы для тестирования.

Напомним, 15 июня в Украине зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.