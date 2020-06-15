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15 червня 2020, 14:42 8

У Рівному бастують перевізники

15 червня 2020, 14:42 8
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Мітингувальники вимагають від влади дозволити їм працювати
Мітингувальники вимагають від влади дозволити їм працювати
Фото: Рівне Медіа
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Сьогодні, 15 червня, у Рівному під стінами обласної адміністрації зібрались декілька сотень водіїв і перевізників, які через карантин не працюють вже чотири місяці.

Про це пише RegioNews з посиланням на рівненські ЗМІ.

Протестувальники вимагають від керівництва області та держави відновити повноцінні пасажирські перевезення.

Пікет перевізників під стінами ода у Рівному

Опубліковано Rivne Online 2.0 Неділя, 14 червня 2020 р.

Понад півтисячі мітингувальників пригнали автобуси, на яких прикріпили плакати із написами "Не обмежуйте наші права", "Наші діти також хочуть їсти", "Ми за чесні ігри", "Дарма ви нас провокуєте", "Не викручуйте нам руки", "Наш бізнес чесний", "Не душіть малий та середній бізнес", "Дайте роботу", "Ми будемо боротися" та інші.

Перевізники кажуть, що готові йти на дотримання соціальної дистанції і перевезення мінімального числа пасажирів, хоча ці умови їм не на руку.

Ці умови теж не кожного тішать, бо якщо порахувати витрати: паливо, зарплата водія і плюс треба віднести віддати щось хазяїну, то вибачте, це трошки …", - пояснив один із мітингувальників.

До мітингувальників вийшов начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра, який повідомив, що місцева влада вже втретє писатиме до Кабінету міністрів з проханням дозволити відновити перевезення. На попередні два звернення обласної комісії ТЕБ і НС уряд відповів відмовою.

Нагадаємо, нещодавно подібні акції протесту туроператорів і перевізників відбулися у Львові.

Рівне митинг протести карантин перевізники
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