У Харкові "чорнобильці" вийшли на мітинг проти відкриття їхньої лікарні для пацієнтів з COVID-19

Акцію влаштували під стінами медустанови

Акцію влаштували під стінами медустанови

Фото: з відкритих джерел

Чорнобильці вимагають відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту для прийому планових пацієнтів і виключити лікарню з переліку опорних у боротьбі з СOVID-19.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає RegioNews.

Люди вимагають поновити планове лікування і не приймати хворих на коронавірус.

За словами протестувальників, з квітня вони не можуть отримати планового лікування, так як в інших лікарнях ці послуги для чорнобильців платні.

Люди ж бігали по Харкову, їх ніде не приймали, і люди помирали. Тепер є всі умови нарешті, щоб ми могли нормально лікуватися, безкоштовно, і тут таке рішення", - говорить учасник акції Юрій Ворошилов.

Відомо, що під стінами лікарні мітингувало, як мінімум, півсотні людей.

Заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух зауважив, що диспансер включений у затверджений Кабінетом міністрів перелік медичних закладів, які можуть приймати хворих на коронавірус, тому що відповідає визначеним вимогам, зокрема, має окрему територію з окремими корпусами, і гарну матеріально-технічну базу.

"Лікарню не задіювали до останнього моменту, використовуючи можливості обласної інфекційної лікарні, інфекційних відділень у міських і районних закладах. Але на даний час наповнюваність цих лікарень досягає практично 100%. Тому сьогодні виникає потреба задіювати у лікуванні хворих на COVID-19 і "чорнобильську" лікарню", - сказав Пастух.

На даний момент заклад ще не приймає хворих на COVID-19. У разі потреби про це буде прийняте окреме рішення.

В ОДА зазначають, що, розуміючи особливий статус "чорнобильців", готові забезпечити їхні соціальні гарантії та вирішити питання з плановою госпіталізацією в інші медичні заклади, що підпорядковані обласній раді та адміністрації.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 15 червня зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.

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