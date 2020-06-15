Українцям після повернення з Польщі самоізоляція не потрібна - МОЗ

Країни з поганою епідемічною ситуацією позначать червоною зоною, зі сприятливою - зеленою зоною.

Країни з поганою епідемічною ситуацією позначать червоною зоною, зі сприятливою - зеленою зоною.

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Громадяни України після повернення з Польщі не будуть проходити режим самоізоляції, оскільки ця країна входить до так званої "зеленої зони".

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Він уточнив, що на осіб, які повертаються з Польщі, більше не поширюється зобов'язання відбувати 14-денну самоізоляцію.

Польща входить до країн, які входять до зеленої зони. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї", - сказав Максим Степанов.

Раніше Кабінет міністрів вніс до переліку "зеленої зони" країни, де кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення менша 40.

Однак у іноземців, які приїхали з Польщі, має бути страховка на випадок захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, 15 червня в Україні зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.