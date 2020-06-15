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Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 656 нових випадків
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15 червня 2020, 09:56 15

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 656 нових випадків

15 червня 2020, 09:56 15
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В цілому за час пандемії померла 901 осіба, з них 12 - за останню добу
Фото: pixabay.com
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В Україні станом на ранок 15 червня зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії одужали 14 253 людини, з яких 171 - за останню добу.

Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де захворіли 3959 осіб, у тому числі 43 за добу.

Саме велика кількість нових випадків зараження Covid-19 за добу у Львівській області – 136, Закарпатській області – 48 і в Києві - 53 випадки. Менше 10 нових випадків виявили в Луганській та Херсонській областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. - 1423 (862 одужали);
  • Волинська обл. - 1438 (449 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 998 (721 одужав);
  • Донецька обл. - 334 (128 одужали);
  • Житомирська обл. - 1087 (547 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1680 (686 одужали);
  • Запорізька обл. - 529 (335 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1766 (1030 одужали);
  • Київ р. - 3957 (1164 одужали);
  • Київська обл. - 2024 (771 одужав);
  • Кіровоградська обл. - 586 (476 одужали);
  • Луганська обл. - 57 (47 одужали);
  • Львівська обл. - 2933 (632 одужали);
  • Миколаївська обл. - 321 (212 одужали);
  • Одеська обл. - 1117 (424 одужали);
  • Полтавська обл. - 278 (257 одужали);
  • Рівненська обл. - 2369 (1316 одужали);
  • Сумська обл. - 227 (163 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1467 (1022 одужали);
  • Харківська обл. - 1542 (741 одужали);
  • Херсонська обл. - 183 (174 одужали);
  • Хмельницька обл. - 559 (416 одужали);
  • Черкаська обл. - 552 (356 одужали);
  • Чернівецька обл. - 3959 (1243 одужали);
  • Чернігівська обл. - 424 (81 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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