Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 656 нових випадків

В цілому за час пандемії померла 901 осіба, з них 12 - за останню добу

В цілому за час пандемії померла 901 осіба, з них 12 - за останню добу

Фото: pixabay.com

В Україні станом на ранок 15 червня зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України. За час пандемії одужали 14 253 людини, з яких 171 - за останню добу. Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де захворіли 3959 осіб, у тому числі 43 за добу. Саме велика кількість нових випадків зараження Covid-19 за добу у Львівській області – 136, Закарпатській області – 48 і в Києві - 53 випадки. Менше 10 нових випадків виявили в Луганській та Херсонській областях. Ситуація в регіонах: Вінницька обл. - 1423 (862 одужали);

Волинська обл. - 1438 (449 одужали);

Дніпропетровська обл. - 998 (721 одужав);

Донецька обл. - 334 (128 одужали);

Житомирська обл. - 1087 (547 одужали);

Закарпатська обл. - 1680 (686 одужали);

Запорізька обл. - 529 (335 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1766 (1030 одужали);

Київ р. - 3957 (1164 одужали);

Київська обл. - 2024 (771 одужав);

Кіровоградська обл. - 586 (476 одужали);

Луганська обл. - 57 (47 одужали);

Львівська обл. - 2933 (632 одужали);

Миколаївська обл. - 321 (212 одужали);

Одеська обл. - 1117 (424 одужали);

Полтавська обл. - 278 (257 одужали);

Рівненська обл. - 2369 (1316 одужали);

Сумська обл. - 227 (163 одужали);

Тернопільська обл. - 1467 (1022 одужали);

Харківська обл. - 1542 (741 одужали);

Херсонська обл. - 183 (174 одужали);

Хмельницька обл. - 559 (416 одужали);

Черкаська обл. - 552 (356 одужали);

Чернівецька обл. - 3959 (1243 одужали);

Чернігівська обл. - 424 (81 одужав). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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