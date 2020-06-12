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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 16:38 10

Стабільно висока кількість хворих: у Львівській області продовжили карантин

12 червня 2020, 16:38 10
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По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин
По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин
Фото: flickr
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У Львівській області через високі показники захворюваності на Covid-19 ще на тиждень, до 19 червня, продовжили карантин.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає RegioNews.

За дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд, загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, зараз становить 21,4. Тому, зважаючи на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо", - повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, попри збитки для бізнесу та економіки, відмова від карантинних заходів може спричинити суттєві людські втрати.

Зараз усі цифри свідчать про пік захворюваності на Львівщині, погіршення епідситуації та збільшення кількості ускладнень. Стан пацієнтів, у яких зараз діагностують коронавірус, важчий, ніж місяць чи два тому. Послаблення карантину – невиправданий ризик ціною сотень життів", - додав Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

Заповненість ліжок – майже 34,8%, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис населення – 27, показник інцидентності по Львову 41", - сказав Чемерис.

Нагадаємо, 12 червня в Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавірусу, за добу захворіли 683 людини.

коронавірус карантин Львів ОДА
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