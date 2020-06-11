Суд відмовився обирати запобіжний захід ексголові Львівської ОДА

Маркіян Мальський вважає ОДА не винною, а підозру проти нього - помилковою

Маркіян Мальський вважає ОДА не винною, а підозру проти нього - помилковою

Фото: zaxid.net

Галицький суд Львова відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання колишньому голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському, якого підозрюють у службовому недбальстві.

Про це Радіо Свобода повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури, пише RegioNews.

Текст судового рішення буде опублікований 15 червня, повідомили у прокуратурі і розповіли про подробиці слідства.

Як відомо, своїм розпорядженням від 7 серпня 2019 року Маркіян Мальський зобов’язав продати земельну ділянку з озером і прибережною смугою.

Але виявилося, що то не земля, як написано у розпорядженні, а велика (9 га) проточна водойма, яка в принципі, не може ніколи ніким бути відчужена. Максимум може бути оренда, а не право власності. А тут чомусь це майно ще й оцінили, у нас будуть питання, як його оцінювали, бо в принципі воно не підлягає оцінці", – наголосила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

Згідно з версією слідства, йдеться про передачу у власніть ТОВ "Узлісся", власником якого є львівський бізнесмен Ігор Кривецький, земельної ділянки площею понад 15 га, розташованої на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. Тут побудований готельно-оздоровчий центр "Едем резорт", на території якого є проточне озеро площею понад 9 га і прибережна захисна смуга.

Сам Маркіян Мальський заявив у коментарі Радіо Свобода, що вважає передчасною і безпідставною підозру обласної прокуратури. Він зазначив, що, фактично, процедура оформлення власності на цю ділянку орендарем розпочалася ще у 2018 році.

Я переконаний, що Львівська ОДА не є винною у цій ситуації. Передумовою для винесення всіх рішень ЛОДА щодо земельних відносин були, в тому числі, попередні розпорядження по цій земельній ділянці... У посадових осіб ОДА відсутні спеціальні технічні знання чи навіть повноваження і можливість перевстановлювати дані щодо статусу земель, обмежень використання, чи правильно внесені дані у земельний кадастр чи будь-які інші документи офіційні. Думаю, що розберуться і побачать, що це помилка щодо підозри", – сказав Мальський.

Тим часом, на офіційній сторінці "Едем резорт" у Facebook оприлюднено заяву про те, що підприємство після купівлі земельної ділянки провело інвентаризацію і виявило "помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства".

З метою дотримання законодавчо встановлених норм і недопущення жодних порушень, підприємство ухвалило рішення виправити зазначену помилку. Земельна ділянка під водним дзеркалом і водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТОВ "Узлісся" - до договірних відносин, йдеться в заяві.

Нагадаємо, 9 червня колишньому очільнику Львівщини повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.