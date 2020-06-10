Суд поновив на посаді люстрованого начальника ДСНС Закарпатської області

Мирослав Щербей знову приступив до виконання службових обов'язків

Мирослав Щербей знову приступив до виконання службових обов'язків

Фото: ДСНС Закарпатській області

Директор Департаменту персоналу ДСНС України Олександр Доценко представив Мирослава Щербея як начальника управління у Закарпатській області.

Про це повідомила прес-служба управління ДСНС Закарпатської області в Facebook, пише RegioNews.

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області знову очолив Мирослав Щербей.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Закарпатський обласний адміністративний суд скасував наказ від 1 липня 2015 про звільнення Щербея і постановив поновити його з 2 липня 2015.

Мирослава Щербея звільнили з законом про люстрацію. До Революції Гідності він був активним функціонером Партії регіонів.

Мирослав Щербей: Справедливість, гідні умови праці для кожного рятувальника та захист держави і громадян від небезпек -... Опубліковано Управління ДСНС України у Закарпатській області Середа, 10 червня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що люстрированный заступник прокурора Волині отримав посаду в офісі Венедиктової