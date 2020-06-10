Суд поновив на посаді люстрованого начальника ДСНС Закарпатської області
Директор Департаменту персоналу ДСНС України Олександр Доценко представив Мирослава Щербея як начальника управління у Закарпатській області.
Про це повідомила прес-служба управління ДСНС Закарпатської області в Facebook, пише RegioNews.
Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області знову очолив Мирослав Щербей.
Як пишуть місцеві ЗМІ, Закарпатський обласний адміністративний суд скасував наказ від 1 липня 2015 про звільнення Щербея і постановив поновити його з 2 липня 2015.
Мирослава Щербея звільнили з законом про люстрацію. До Революції Гідності він був активним функціонером Партії регіонів.
Мирослав Щербей: Справедливість, гідні умови праці для кожного рятувальника та захист держави і громадян від небезпек -...Опубліковано Управління ДСНС України у Закарпатській області Середа, 10 червня 2020 р.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що люстрированный заступник прокурора Волині отримав посаду в офісі Венедиктової