Доба в ООС: бойовики 14 разів порушили "тишу", є поранені

Стріляли з забороненого озброєння

Стріляли з забороненого озброєння

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів, троє українських військових отримали поранення.

Як передає RegioNews про це повідомляють у пресцентрі штабу ООС.

Крім заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, бойовики використовували безпілотні літальні апарати для скидання ВОГ-17.

Обстріли велися в районі Павлополя, Тарамчука, Авдіївки, Мар'їнки, Луганського, Попасної, Троїцького і поруч з Хутором Вільним і Новотроїцьким.

У відповідь на обстріл підрозділи ООС відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

За даними розвідки, під час вогню у відповідь були знищені двоє російських окупантів.

Нагадаємо, добою раніше бойовики 16 разів порушили режим "тиші" і обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів і гранатометів.