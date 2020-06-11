Журналист Денис Казанский рассказал, как проходят переговоры ТКГ

Поведение российской стороны журналист назвал "детским садом"

Поведение российской стороны журналист назвал "детским садом"

Фото: Денис Казанский facebook

Украинский журналист Денис Казанский рассказал в соцсетях о том, как проходит переговорный процесс в трехсторонней контактной группе

О своих впечатлениях от переговоров Денис Казанаский поделился на странице в Facebook.

Журналист сообщил, что в видеоконференции помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны. Их, как и переселенцев с Донбасса, было четверо - по двое от ОРДО и ОРЛО.

… российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", - рассказал Казанский.

По-разному вели себя и представители ОРДО и ОРЛО с российской стороны. "Донецкие" Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А "луганские" Мирошник и Дейнего вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск. Они заявляли, что члены ТКГ выбраны непрозрачно и не представляют интересы жителей Донбасса.

Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой.. эти люди, захватившие власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", - продолжил Казанский.

Итогом диалога стали заявления Грызлова, который возмущался, что Киев решил обсуждать комплекс мер по выполнению Минских соглашений с "бывшими жителями Донбасса".

В гуманитарной подгруппе поднимался вопрос о похищенной в Донецке жительнице Евросоюза Евгении Йепес-Веньесы. На вопросы украинской стороны представители ОРДО с российской стороны заявили, что не знают, где она находится, и кто ее арестовал.

То есть, либо врут, либо у них там полное Сомали, в котором они сами ничего не понимают", - резюмировал Казанский.

ТКГ также не стала обсуждать события в Антраците, где бастуют шахтеры, поскольку вопрос не был заранее включен в регламент.

Как я уже понял, россияне и их представители в таких случаях обычно валяют дурака, делают вид, что им ничего не известно о таких фактах беспредела", - подытожил журналист.

Вчера поучаствовал в заседании трехсторонней контрактной группы и наконец узнал, как этот переговорный процесс выглядит... Опубліковано Денисом Казанским Середа, 10 червня 2020 р.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны.