В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків

"Схему" налагодили четверо переселенців з Луганщини

"Схему" налагодили четверо переселенців з Луганщини

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

На підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ зловмисники закуповували комплектуючі до військових засобів ураження та через низку підконтрольних фірм-нерезидентів ввозили в Україну як металобрухт. Імпорт відбувався без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.

В Україні деталі транспортували до одного з міст Луганщини і на власних виробничих потужностях здійснювали їх переробку та повернення на оборонні підприємства країни-агресора.

Також днями правоохоронці Дніпропетровщини припинили спробу контрабанди в Україну російських військових деталей за цією ж схемою на понад 2,5 млн грн.

Відбулися обшуки в офісах підконтрольних ділкам фірмах у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, а також за місцями проживання учасників оборудки та їх транспортних засобах.

Вилучено цифрову та обчислювальну техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, уставні документи та печатки фірм-нерезидентів, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються всі обставини справи та співпраці зловмисників із підприємствами ВПК РФ та проросійськими терористами на Донбасі.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що на Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок.