09:49  10 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано найбільшу смертність з початку пандемії
14:46  10 червня
Окупанти відмовляються пропускати людей через КПВВ на Донбасі
12:49  10 червня
В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 червня 2020, 12:49 14

В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків

10 червня 2020, 12:49 14
Читайте также на русском языке
"Схему" налагодили четверо переселенців з Луганщини
"Схему" налагодили четверо переселенців з Луганщини
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

На підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ зловмисники закуповували комплектуючі до військових засобів ураження та через низку підконтрольних фірм-нерезидентів ввозили в Україну як металобрухт. Імпорт відбувався без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.

В Україні деталі транспортували до одного з міст Луганщини і на власних виробничих потужностях здійснювали їх переробку та повернення на оборонні підприємства країни-агресора.

Також днями правоохоронці Дніпропетровщини припинили спробу контрабанди в Україну російських військових деталей за цією ж схемою на понад 2,5 млн грн.

Відбулися обшуки в офісах підконтрольних ділкам фірмах у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, а також за місцями проживання учасників оборудки та їх транспортних засобах.

Вилучено цифрову та обчислювальну техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, уставні документи та печатки фірм-нерезидентів, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються всі обставини справи та співпраці зловмисників із підприємствами ВПК РФ та проросійськими терористами на Донбасі.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що на Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок.

Луганська область Луганщина Дніпропетровська область Дніпро СБУ РФ контрабанда військова техніка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Порошенко приїхав на допит в ГБР
10 червня 2020, 11:46
СБУ розкрила чиновника "Укроборонпрому" на розголошенні держтаємниці
10 червня 2020, 11:21
На Дніпропетровщині помер депутат, потерпілий під час вибуху в багатоповерхівці
10 червня 2020, 11:18
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »