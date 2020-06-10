В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків
Служба безпеки України блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.
Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.
На підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ зловмисники закуповували комплектуючі до військових засобів ураження та через низку підконтрольних фірм-нерезидентів ввозили в Україну як металобрухт. Імпорт відбувався без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.
В Україні деталі транспортували до одного з міст Луганщини і на власних виробничих потужностях здійснювали їх переробку та повернення на оборонні підприємства країни-агресора.
Також днями правоохоронці Дніпропетровщини припинили спробу контрабанди в Україну російських військових деталей за цією ж схемою на понад 2,5 млн грн.
Відбулися обшуки в офісах підконтрольних ділкам фірмах у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, а також за місцями проживання учасників оборудки та їх транспортних засобах.
Вилучено цифрову та обчислювальну техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, уставні документи та печатки фірм-нерезидентів, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Встановлюються всі обставини справи та співпраці зловмисників із підприємствами ВПК РФ та проросійськими терористами на Донбасі.
Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що на Луганщину заїхали дві колони російських військових вантажівок.