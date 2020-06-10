Порошенко приїхав на допит в ГБР

П'ятий президент України заявив, що чекає вибачень від співробітників ДБР

П'ятий президент України заявив, що чекає вибачень від співробітників ДБР

Петро Порошенко приїхав на допит в Державне бюро розслідувань у справі про незаконне переміщення через кордон картин, виставлених у музеї Гончара.

Про це пише RegioNews з посиланням на НР.

Порошенко прибув на допит без маски і став говорити про те, що ДБР заборонила українцям дивитися картини, виставлені їм в музеї Гончара.

Я глибоко переконаний, що вони (представники ДБР — ред.) повинні зараз сказати: вибачте, Петро Олексійович, ми закриваємо цю справу, ми приносимо Вам вибачення, а всі, хто причетний до цього злочину, буду покарані", — сказав Порошенко перед допитом.

Допит стосується переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Перед прибуттям Порошенко його прихильники влаштували "вернісаж" з відомих картин, "відфотошоплених" за участю Зеленського, Венедиктової, Коломойського.

Прямо зараз акція протесту під ДБР! Долучайтеся Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 9 червня 2020 р.

Нагадаємо, 4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Сьогодні ж Порошенко викликають на допит в ГБР в ще одному провадженні, в якому досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних переговорів за участю Президента України і високопоставлених посадових осіб іноземних держав".

Петра Порошенко вже викликали в ГБР відразу на два допиту: по справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача. Але Порошенко на допити не прийшов.

Як відомо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

Фото: Страна.ua

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.