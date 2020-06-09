У Києві на хабарі викрили арбітражного керуючого

Посадовець вимагав від приватного підприємця 100 тисяч доларыв

Посадовець вимагав від приватного підприємця 100 тисяч доларыв

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили арбітражного керуючого, причетного до вимагання грошей від підприємства-боржника.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав $100 тисяч від приватного забудовника за відмову від позову на відчуження майна та призупинення процесу ліквідації підприємства.

За ці гроші зловмисник обіцяв не лише відкликати свій позов, але й "владнати" питання із суддею Господарського суду. Хабар зловмисник згодився отримувати частинами.

Затримали керуючого в одному із ресторанів Києва після отримання $10 тисяч хабара.

Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником траншу у $5 тисяч.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливої причетності судді Господарського суду до корупційної схеми.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, на хабарі у 220 тисяч доларів затримали проректора одного з київських вишів.