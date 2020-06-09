18:04  09 червня
У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
10:34  09 червня
Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську
14:54  09 червня
СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів
UA | RU
UA | RU
09 червня 2020, 17:39 6

У Києві на хабарі викрили арбітражного керуючого

09 червня 2020, 17:39 6
Читайте также на русском языке
Посадовець вимагав від приватного підприємця 100 тисяч доларыв
Посадовець вимагав від приватного підприємця 100 тисяч доларыв
Читайте также
на русском языке

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили арбітражного керуючого, причетного до вимагання грошей від підприємства-боржника.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав $100 тисяч від приватного забудовника за відмову від позову на відчуження майна та призупинення процесу ліквідації підприємства.

За ці гроші зловмисник обіцяв не лише відкликати свій позов, але й "владнати" питання із суддею Господарського суду. Хабар зловмисник згодився отримувати частинами.

Затримали керуючого в одному із ресторанів Києва після отримання $10 тисяч хабара.

Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником траншу у $5 тисяч.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливої причетності судді Господарського суду до корупційної схеми.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, на хабарі у 220 тисяч доларів затримали проректора одного з київських вишів.

хабар кримінал СБУ Київ кримінальна справа затримання суддя
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Бориспільський експрес" відновить роботу 15 червня
09 червня 2020, 17:17
У Києві на хабарі затримали проректора університету
09 червня 2020, 16:47
СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів
09 червня 2020, 14:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »