Законопроєкт про народовладдя: Зеленський хоче закріпити в законі чотири види референдумів

Текст законопроєкту складається з 13 розділів та 131 статті

Текст законопроєкту складається з 13 розділів та 131 статті

Фото: Facebook

Законопроєкт № 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", ініційований президентом України, передбачає чотири види всеукраїнського референдуму з предмета.

Текст законопроєкту оприлюднений на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроєктом передбачаються наступні види всеукраїнського референдуму з предмету: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміну території України; 4) втрата чинності закону чи окремих його положень", - йдеться в пояснювальній записці.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

суперечать положенням Конституції України, принципам і нормам міжнародного права;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.

Ключовою новацією законопроєкту, що виділяє його серед інших законопроектів, які реєструвалися у Верховній Раді України, є визначення можливості запровадження електронних процедур при організації і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань", — йдеться в пояснювальній записці.

Для того, щоб референдум відбувся, на ньому повинні будуть проголосувати не менше 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати більш як половина виборців, що проголосували.

Референдум про зміни до Конституції, і референдум за народною ініціативою зможе призначати президент, референдум про зміну території України - Верховна Рада.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менш як 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включаючи всі області, міста Київ, Севастополь і АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.

Нагадаємо, що ухвалення законопроекту про референдум є другим етапом земельної реформи. На референдум, за словами Зеленського, будуть виносити питання продажу української сільськогосподарської землі іноземцям.

Раніше повідомлялося, що у Раді зареєстрували законопроект про референдум.