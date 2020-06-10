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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 червня 2020, 10:05 13

Стрілянина на Буковині: поранили двох поліцейських

10 червня 2020, 10:05 13
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У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від поліцейських
У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від поліцейських
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Під час розбійного нападу на приватний будинок в селі Годилів на Буковині зловмисник поранив двох правоохоронців, які застосували зброю у відповідь.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернівецької області.

Поліцейських з вогнепальними пораненнями голови та гомілки, а також зловмисника з пораненням стегна госпіталізували, їм надається медична допомога.

Напередодні оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок місцевого мешканця. Під час її відпрацювання інформація підтвердилася.

З’ясувалося, що нападник - 36-річний громадянин іншої країни, у 2010 році був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі і розбійного нападу.

За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД.

В ніч 9 на 10 червня силовики влаштували засідку в будинку місцевого мешканця. Нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення.

Коли він почув фразу: "Працює поліція", відразу спробував втекти та почав стріляти у спецпризначенців, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення.

Щоб затримати нападника, поліцейським довелося застосувати зброю: правопорушник отримав поранення стегна.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня у Миколаєві сталася стрілянина на зупинці маршрутки

стрілянина Чернівці Буковина кримінальна справа поліція поранення Розбій
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