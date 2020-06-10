Порошенко приехал на допрос в ГБР

Пятый президент Украины заявил, что ждет извинений от сотрудников ГБР

Пятый президент Украины заявил, что ждет извинений от сотрудников ГБР

Фото: lb.ua

Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу картин, выставленных в музее Гончара.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НВ.

Порошенко прибыл на допрос без маски и стал говорить о том, что ГБР запретила украинцам смотреть картины, выставленные им в музее Гончара.

Я глубоко убежден, что они (представители ГБР — ред.) должны сейчас сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим Вам извинения, а все, кто причастен к этому преступлению, буду наказаны", — сказал Порошенко перед допросом.

Допрос касается перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Перед прибытием Порошенко его сторонники устроили "вернисаж" из известных картин, "отфотошопленных" с участием Зеленского, Венедиктовой, Коломойского.

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Напомним, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Сегодня же Порошенко вызывают на допрос в ГБР в еще одном производстве, в котором исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и высокопоставленных должностных лиц иностранных государств".

Петра Порошенко уже вызвали в ГБР сразу на два допроса: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача. Но Порошенко на допросы не пришел.

Как известно, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

Фото: Страна.ua

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.