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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 14:10 14

У "Слузі народу" підтвердили факт бійки нардепа на Житомирщині

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07 червня 2020, 14:10 14
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Побили народного депутата Юрія Заславського
Фото: UA Rating
Побили народного депутата Юрія Заславського

На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині невідомий побив народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського. З подробицями інциденту розбирається поліція.

Побиття Заславського підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі hromadske, пише RegioNews.

Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка у черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - розповіла нардеп.

За словами Кравчук, Заславський не знайомий з опонентом. У фракції припускають, що це був побутовий конфлікт.

В поліції Житомирській області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом бійки увечері 5 червня.

Як відомо, місцеві ЗМІ Житомирщини з посиланням на власні джерела повідомили, що біля автозаправки біля села Зарічани сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників,38-річний нардеп Заславський, втратив свідомість і впав на землю. Зазначалося, що народний депутат Заславський отримав садна і подряпини обличчя.

Нагадаємо, 29 травня в Київі ветеран АТО Майман напав на президента ліги WWFC

18 травня на Прикарпаття депутат побився з журналістами


Слуга народа поліція бійка Житомир нардеп Житомирська область
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