У "Слузі народу" підтвердили факт бійки нардепа на Житомирщині
На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині невідомий побив народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського. З подробицями інциденту розбирається поліція.
Побиття Заславського підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі hromadske, пише RegioNews.
Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка у черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - розповіла нардеп.
За словами Кравчук, Заславський не знайомий з опонентом. У фракції припускають, що це був побутовий конфлікт.
В поліції Житомирській області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом бійки увечері 5 червня.
Як відомо, місцеві ЗМІ Житомирщини з посиланням на власні джерела повідомили, що біля автозаправки біля села Зарічани сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників,38-річний нардеп Заславський, втратив свідомість і впав на землю. Зазначалося, що народний депутат Заславський отримав садна і подряпини обличчя.
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