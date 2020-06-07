У "Слузі народу" підтвердили факт бійки нардепа на Житомирщині

Побили народного депутата Юрія Заславського

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Побили народного депутата Юрія Заславського

На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині невідомий побив народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського. З подробицями інциденту розбирається поліція.

Побиття Заславського підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі hromadske, пише RegioNews.

Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка у черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів", - розповіла нардеп.

За словами Кравчук, Заславський не знайомий з опонентом. У фракції припускають, що це був побутовий конфлікт.

В поліції Житомирській області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом бійки увечері 5 червня.

Як відомо, місцеві ЗМІ Житомирщини з посиланням на власні джерела повідомили, що біля автозаправки біля села Зарічани сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників,38-річний нардеп Заславський, втратив свідомість і впав на землю. Зазначалося, що народний депутат Заславський отримав садна і подряпини обличчя.

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