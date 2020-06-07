В "Слуге народа" подтвердили факт драки нардепа на Житомирщине
На автозаправке возле села Заречаны на Житомирщине неизвестный побил народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского. В подробностях инцидента разбирается полиция.
Избиение Заславского подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии hromadske, пишет RegioNews.
Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - рассказала нардеп.
По словам Кравчук, Заславский не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.
В полиции Житомирской области сообщили, что открыли уголовное производство по факту драки вечером 5 июня.
Как известно, местные СМИ Житомирщины со ссылкой на собственные источники сообщили, что у автозаправки возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников,38-летний нардеп Заславский, потерял сознание и упал на землю. Отмечалось, что народный депутат Заславский получил ссадины и царапины лица.
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