В "Слуге народа" подтвердили факт драки нардепа на Житомирщине

Избили народного депутата Юрия Заславского

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Избили народного депутата Юрия Заславского

На автозаправке возле села Заречаны на Житомирщине неизвестный побил народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского. В подробностях инцидента разбирается полиция.

Избиение Заславского подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии hromadske, пишет RegioNews.

Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - рассказала нардеп.

По словам Кравчук, Заславский не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

В полиции Житомирской области сообщили, что открыли уголовное производство по факту драки вечером 5 июня.

Как известно, местные СМИ Житомирщины со ссылкой на собственные источники сообщили, что у автозаправки возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников,38-летний нардеп Заславский, потерял сознание и упал на землю. Отмечалось, что народный депутат Заславский получил ссадины и царапины лица.

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