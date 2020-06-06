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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 15:17 8

У Вінницькій області посадовці вимагали хабарі з перевізників

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06 червня 2020, 15:17 8
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За кожен автомобіль посадовці отримували від 500 до 2000 гривень
Фото: Нацполіція
За кожен автомобіль посадовці отримували від 500 до 2000 гривень

5 червня працівники поліції та прокуратури затримали двох працівників Управління "Укртрансбезпеки" Вінницької області, які систематично вимагали грошові кошти із вантажних перевізників за порушення правил перевезень.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Як повідомив начальник управління Нацполіції у Вінницькій області Іван Іщенко, їх затримали у Київській області під час отримання чергової грошової вигоди від одного з перевізників.

Група службових осіб "Укртансбезпеки" у Вінницькі області, діючи за попередньою змовою, систематично вимагала та одержувала від перевізників, у тому числі іноземців, неправомірну вигоду за створення умов безперешкодного проїзду дорожніх пунктів, не зважаючи на можливі порушення щодо ваги вантажу, кількості годин безперервного перебування за кермом транспортних засобів тощо", - йдеться в повідомленні.

За кожен автомобіль посадовці отримували від 500 до 2000 гривень. В ході обшуку у підозрюваних виявлено валюту на суму близько 70 тис. грн, за версією правоохоронців, ці кошти можуть бути "чорним прибутком" посадовців за одну добу.

Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпропетровської області працівники Нацполіції, ДБР та СБУ викрили злочинне угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.


чиновники транспорт поліція Вінницька область корупція
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