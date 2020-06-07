Суд відправив під варту банду поліцейських з Павлограда

Сімох правоохоронців утримуватимуть під вартою без права внесення застави

Сімох правоохоронців утримуватимуть під вартою без права внесення застави

Голосіївський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це пише Regionews з посиланням на ДБР.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру сімом правоохоронцям, які змушували громадян вчиняти злочини, здійснюючи на них психологічний тиск та застосовуючи насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші, наркотичні речовини, а потім притягували їх до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці підозрюються у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).