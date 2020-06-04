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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июня 2020, 21:40 14

Суд отменил решение об аресте Богатыревой

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04 июня 2020, 21:40 14
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Ее обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах
Фото: скриншот видео
Ее обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ВАКС отмечают, что такое решение принято из-за того, что прокуратура Киева допустила грубые нарушения при вручении уведомления о подозрении.

Нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 28.08.2019 и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения", - добавили в антикоррупционном суде.

Раису Богатыреву осенью 2014 года объявили в розыск, ее обвиняют в растрате 63,5 млн гривен при закупке иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен при закупке инсулинов.

Напомним, 50 народных депутатов Украины пытаются обжаловать в Конституционном суде закон об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.


суд арест прокуратура Раиса Богатирева
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