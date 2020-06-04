Суд отменил решение об аресте Богатыревой
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.
По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения", - говорится в сообщении.
В ВАКС отмечают, что такое решение принято из-за того, что прокуратура Киева допустила грубые нарушения при вручении уведомления о подозрении.
Нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 28.08.2019 и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения", - добавили в антикоррупционном суде.
Раису Богатыреву осенью 2014 года объявили в розыск, ее обвиняют в растрате 63,5 млн гривен при закупке иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен при закупке инсулинов.
Напомним, 50 народных депутатов Украины пытаются обжаловать в Конституционном суде закон об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.
- 21:57 04 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:40 04 июня Суд отменил решение об аресте Богатыревой
- 21:04 04 июня Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы
- 20:43 04 июня Изнасилование в Кагарлыке: в деле может появиться еще три жертвы
- 19:48 04 июня В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков
- 19:29 04 июня В Киеве задержали прокурора на взятке в 100 тысяч долларов
- 21:57 04 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
- 09:45 29 мая Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода