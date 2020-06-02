Посаду голови Харківської ОДА намагались продати за мільйон доларів
У Харкові працівники СБУ затримали двох киян, які намагалися продати посади голови Харківської ОДА та начальника Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА", передає RegioNews.
За очільника облдержадміністрації зловмисники хотіли 1 мільйон доларів, і 100 тисяч доларів за керівника податкової.
Ці два супчика з Києва за обідом в Харкові майже продали посаду Кучера. Нині губернатор Харківської області коштує 1 млн $. Але щось пішло не так, на першому ж транш в 150 тис $ були затримані на місці злочину", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вони були затримані при передачі першої частини коштів у розмірі 150 тисяч доларів у ресторані "Ла-Страда"в Харкові.
Відомо, що в ресторані перебувають співробітники "Альфи", також в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання підозрюваних тривають обшуки.
Нагадаємо, на Харківщині медпрацівникам, що захворіли коронавірусом під час роботи виплатять фінансову допомогу в розмірі до 10 тисяч гривень.
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