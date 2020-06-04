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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
04 червня 2020, 10:35 9

Порошенкові рекомендують балотуватися в мери Києва

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04 червня 2020, 10:35 9
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У "Євросолідарності" розглядають можливість участі Петра Порошенка у виборах київського міського голови
Фото: УП
У "Євросолідарності" розглядають можливість участі Петра Порошенка у виборах київського міського голови

«Європейська солідарність» лідирує в рейтингу партій, що проходять до Київради, однак не має достойної кандидатури на посаду мера Києва

Про це пише "Українська правда", інформує RegioNews.

Дехто в оточенні Петра Олексійовича серйозно пропонує йому подумати про крісло мера столиці. Колись Порошенко уже націлювався на Київ, але несподівано став президентом. Тепер мерство у столиці дало б Порошенку власну "цитадель опору" і плацдарм для підготовки "камбеку"… Участь Петра Олексійовича у київських виборах змінила б розклад сил", - йдеться у статті.

Однак, у випадку програшу Кличку, Порошенко втратить той самий "плацдарм" для великого реваншу, на який націлюється п`ятий президент.

Нагадаємо, "Європейська солідарність" лідирує у рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21%, в той час як "Слуга народу" – 18%.

Порівняно із результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці –"Удар" Кличка (13,3%).


Петро Порошенко Європейська солідарність вибори мер Київ горсовет
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