Порошенкові рекомендують балотуватися в мери Києва

У "Євросолідарності" розглядають можливість участі Петра Порошенка у виборах київського міського голови

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У "Євросолідарності" розглядають можливість участі Петра Порошенка у виборах київського міського голови

«Європейська солідарність» лідирує в рейтингу партій, що проходять до Київради, однак не має достойної кандидатури на посаду мера Києва

Про це пише "Українська правда", інформує RegioNews.



Дехто в оточенні Петра Олексійовича серйозно пропонує йому подумати про крісло мера столиці. Колись Порошенко уже націлювався на Київ, але несподівано став президентом. Тепер мерство у столиці дало б Порошенку власну "цитадель опору" і плацдарм для підготовки "камбеку"… Участь Петра Олексійовича у київських виборах змінила б розклад сил", - йдеться у статті.

Однак, у випадку програшу Кличку, Порошенко втратить той самий "плацдарм" для великого реваншу, на який націлюється п`ятий президент.



Нагадаємо, "Європейська солідарність" лідирує у рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21%, в той час як "Слуга народу" – 18%.



Порівняно із результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці –"Удар" Кличка (13,3%).