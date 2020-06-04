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04 июня 2020, 16:03 2

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

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04 июня 2020, 16:03 2
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Порошенко хотят допросить как свидетеля по делу о 43 картинах, выставленных в музее Гончара
Фото: Петр Порошенко Facebook
Порошенко хотят допросить как свидетеля по делу о 43 картинах, выставленных в музее Гончара

Сегодня, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Об этом сообщается на сайте ГБР, пишет Regionews.

Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении ГБР.

В тот же день и время Порошенко вызывают на допрос в ГБР в еще одном производстве, в котором исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и высокопоставленных должностных лиц иностранных государств".

Напомним, Петра Порошенко уже вызвали в ГБР сразу на два допросы: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача. Но Порошенко на допросы не пришел.

Как известно, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.

Суд отправил под арест коллекцию картин Порошенко


Петр Порошенко ГБР уголовное дело криминальное дело картины пленки Деркача допрос
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