Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Сегодня, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.
Об этом сообщается на сайте ГБР, пишет Regionews.
Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении ГБР.
В тот же день и время Порошенко вызывают на допрос в ГБР в еще одном производстве, в котором исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и высокопоставленных должностных лиц иностранных государств".
Напомним, Петра Порошенко уже вызвали в ГБР сразу на два допросы: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача. Но Порошенко на допросы не пришел.
Как известно, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.
В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.
После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.
Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.
Суд отправил под арест коллекцию картин Порошенко
- 16:41 04 июня Переправу рядом с разрушенным мостом на Днепропетровщине открыли для движения
- 16:35 04 июня Я не знаю Шалимова - Председатель Харьковской ОГА Кучер о собственнике квартиры, в которой проживает
- 16:03 04 июня Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
- 15:53 04 июня Укрзализныця запустила пассажирские поезда в западные области Украины
- 15:44 04 июня В Черновцах медики и комунальщики получат денежную помощь из-за COVID-19
- 15:37 04 июня Полиция изъяла арсенал оружия в участников перестрелки в Броварах
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак