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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 19:35 13

В Кабміні виключають створення Консультативної ради з ОРДЛО

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03 червня 2020, 19:35 13
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Питання її створення вважають недоцільним
Фото: скріншот відео
Питання її створення вважають недоцільним

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що питання створення Консультативної ради в ТКГ по Донбасу є недоцільним.

Про це Резніков розповів у інтерв’ю "Укрінформу", передає RegioNews.

Він наголосив, що це питання вже неактуальне, і виключив можливість створення Консультативної ради в майбутньому.

Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - сказав міністр.

За словами віце-прем’єра, консультації та співбесіди із кандидатами, яких планують залучити до української делегації в ТКГ у якості представників ОРДЛО, майже завершились.

Він додав, що під час зустрічі з німецькими колегами обговорювалася можливість відновлення консультацій з країнами-підписантами Будапештського меморандуму.

Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу", - сказав Резніков.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

23 квітня Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальну справу проти Андрія Єрмака та Леоніда Кучми за фактом створення так званої "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО.


ОРДЛО Кабмін Олексій Резніков Консультативна рада
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