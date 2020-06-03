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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июня 2020, 19:35 4

В Кабмине исключают создание Консультативного совета с ОРДЛО

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03 июня 2020, 19:35 4
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Вопрос о его создании считают нецелесообразным
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Вопрос о его создании считают нецелесообразным

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос создания Консультативного совета в ТКГ по Донбассу нецелесообразен.

Об этом Резников рассказал в интервью "Укринформу", передает RegioNews.

Он отметил, что этот вопрос уже неактуален, и исключил возможность создания Консультативного совета в будущем.

Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже нецелесообразен. Забыли и идем дальше", - сказал министр.

По словам вице-премьера, консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь к украинской делегации в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО, почти завершились.

Он добавил, что во время встречи с немецкими коллегами обсуждалась возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира", - сказал Резников.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

23 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ возбудить уголовное дело против Андрея Ермака и Леонида Кучмы по факту создания так называемого "Консультативного совета" с представителями ОРДЛО.


ОРДЛО Кабмин Алексей Резников Консультативный совет
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