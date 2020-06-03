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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 18:19 11

В Криму відправили до СІЗО українського прикордонника Добринського

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03 червня 2020, 18:19 11
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Військовослужбовець зник 30 травня в районі адмінкордону з окупованим Кримом
Фото: скріншот відео
Військовослужбовець зник 30 травня в районі адмінкордону з окупованим Кримом

Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя відправив на місяць до СІЗо українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає RegioNews.

Згідно з рішенням окупаційного "суду", військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського помістили в СІЗО Сімферополя на 30 діб - до 1 липня.

За словами адвокат Ісляма Веліляєва, проти нього порушено кримінальну справу нібито через "незаконний перетин кордону Росії".

На постанову суду мною буде подана апеляційна скарга протягом трьох днів. В подальшому буде розглядатися у Верховному суді Криму", - сказав адвокат.

Він зазначив, що просив продовжити термін затримання військового до 72 годин, щоб знайти його рідних на материковій частині України, зняти житло для підзахисного і просити відпустити його під домашній арешт.

Нагадаємо, старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).

2 червня пресслужба СБУ підтвердила факт незаконного затримання сержанта Держприкордонслужби України спецслужбами Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом.


Крим окупація суд ФСБ РФ
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