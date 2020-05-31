У ЗСУ заявили про викрадення військового на адмінкордоні із Кримом
Ввечері 30 травня біля пункту пропуску Чонгар на адміністративному кордоні із окупованим Російською Федерацією Кримом зник український військовий.
Про це в Facebook повідомила військова служба правопорядку Збройних Сил України, передає RegioNews.
Відомо, що старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський зник 30 травня близько п'ятої години ранку під час несення служби на спостережному посту.
З моменту зникнення військовослужбовця відразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів. Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження його не відоме", - зазначили в ВСП.
У відомстві додали, що за попередньою інформацію, його було викрадено під час несення служби, так як поблизу посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.
На даний час вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця знаходження військовослужбовця. Матеріали щодо даної події оперативно передані до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста Юрія Бутусова, викрадений солдат Добринський перебував один і без зброї на передовому посту, і ймовірність добровільного переходу Добринського на сторону противника відсутня.
Наглядовий пункт "Берлога" розташований на ділянці, де перед ними немає постів українських прикордонників,"Берлога" - на передовій. У цю ніч Добринський перебував на посту сам. У момент викрадення він був без зброї. Його відвели беззбройним", - написав Бутусов у Facebook.
Він додав, що близько 10 години ранку представники російських спецслужб телефонували у батальйон та уточнювали особисті дані солдата. Бутусов припускає, що противник буде оформлювати Добринського як нібито порушника "кордону" із РФ.
Очевидно, найближчим часом противник буде використовувати нашого солдата в своїй пропаганді", - написав журналіст.
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