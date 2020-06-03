В Крыму отправили в СИЗО украинского пограничника Добринского

Военнослужащий пропал 30 мая в районе админграницы с оккупированным Крымом

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Военнослужащий пропал 30 мая в районе админграницы с оккупированным Крымом

Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя отправил на месяц в СИЗО украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает RegioNews.

Согласно решению оккупационного "суда", военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского поместили в СИЗО Симферополя на 30 суток - до 1 июля.

По словам адвокат Исляма Велиляева, против него возбуждено уголовное дело якобы за "незаконное пересечение границы России".

На постановление мной будет подана апелляционная жалоба в течение трех дней. В дальнейшем будет рассматриваться в Верховном суде Крыма", - сказал адвокат.

Он отметил, что просил продлить срок задержания военного до 72 часов, чтобы найти его родных на материковой части Украины, снять жилье для подзащитного и просить отпустить его под домашний арест.

Напомним, старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога" недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).