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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 11:09 9

СБУ підтвердила затримання українського прикордонника спецслужбами РФ

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02 червня 2020, 11:09 9
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З військового "вибивали" інформацію про чергування прикордонників
З військового "вибивали" інформацію про чергування прикордонників

Прес-служба СБУ підтвердила факт незаконного затримання сержанта Держприкордонслужби України спецслужбами Росії на админгранице з аннексированным Кримом.

Про це пише Regionews з посиланням на СБУ.

Як йдеться у повідомленні, після затримання представники ФСБ РФ, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українського держслужбовця зізнатися у нібито умисному перетині адмінкордону з півостровом.

Також співробітники спецслужб активно схиляли сержанта до співпраці з метою отримання інформації про графіки військових чергувань на кордоні. Після "вибивання" і відеофіксації зізнань у нібито перетині кордону представники РФ доставили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак".

Після цього Служба безпеки України здійснила перевірку інформації про обставини незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ.

Нагадаємо, в ніч на неділю старший стрілець Євген Добринській зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).


Росія СБУ Крим прикордонники Херсон Чонгар
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