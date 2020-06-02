СБУ підтвердила затримання українського прикордонника спецслужбами РФ

З військового "вибивали" інформацію про чергування прикордонників

З військового "вибивали" інформацію про чергування прикордонників

Прес-служба СБУ підтвердила факт незаконного затримання сержанта Держприкордонслужби України спецслужбами Росії на админгранице з аннексированным Кримом.

Про це пише Regionews з посиланням на СБУ.

Як йдеться у повідомленні, після затримання представники ФСБ РФ, використовуючи насильство і тортури, намагалися змусити українського держслужбовця зізнатися у нібито умисному перетині адмінкордону з півостровом.

Також співробітники спецслужб активно схиляли сержанта до співпраці з метою отримання інформації про графіки військових чергувань на кордоні. Після "вибивання" і відеофіксації зізнань у нібито перетині кордону представники РФ доставили українського військовослужбовця до контрольного пункту "Каланчак".

Після цього Служба безпеки України здійснила перевірку інформації про обставини незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ.

Нагадаємо, в ніч на неділю старший стрілець Євген Добринській зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).