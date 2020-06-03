Суд визнав незаконним рішення Чернівецької облради про закриття дитячого протитуберкульозного санаторію

Чернівецька обласна рада оскаржуватиме рішення в апеляційному суді

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Чернівецька обласна рада оскаржуватиме рішення в апеляційному суді

Рішення суду опублікувало видання Вukinfo, пише RegioNews.

На думку позивачки Галини Астахової — мами дівчинки, яка там лікувалася, закриття санаторію порушує право буковинців на медичну допомогу.

Облрада буде подавати апеляцію на таке рішення суду. Про це розповіла "Суспільному" в.о. голови обласної ради Інга Маковецька.

Директорка обласного дитячого протитуберкульозного санаторію Світлана Матейчук у коментарі ІА АСС сказала, що знає про рішення суду, втім, щоб відновити роботу закладу, потрібне фінансування від обласної ради.

Нагадаємо, 4 лютого, на сесії Чернівецької обласної ради депутати підтримали рішення про ліквідацію обласної комунальної установи "Дитячий санаторій "Щербинці", протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" СТМО "Фтизіатрія", "Обласного дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора".